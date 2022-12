Presidente da Federação de Judo destituído após polémicas

Jorge Fernandes pretende recandidatar-se ao cargo.

O Presidente da Federação de Judo, Jorge Fernandes, foi destituído do cargo após a assembleia geral extraordinária da Federação ter aprovado por unanimidade o seu afastamento.Segundo a Renascença, citando o comunicado da Federação, cerca de 45 delegados votaram a favor, um absteve-se e zero votaram contra.Nos últimos meses o ex-presidente da Federação viu-se envolvido em várias polémicas, nomeadamente com um grupo de atletas olímpicos. Ainda assim, a saida do Presidente não está reclacionada com as queixas dos judocas.De acordo com o artigo 51.º do Regime Jurídico das Federações Desportivas (RJFD) pode haver perda do mandato sempre que "Segundo o IPDJ, citado pela Lusa, a destituição está assim relacionada com incompatibilidade de funções, uma vez que Jorge Fernandes ocupava um cargo no Judo Clube de Coimbra, tendo sido alvo de uma queixa por parte da Associação de Judo de Castelo Branco.