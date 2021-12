Presidente da República afasta cenário de vacinação obrigatória contra a Covid-19

Marcelo afirma que a adesão à vacinação "é tão grande" que questão não se coloca.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afastou este domingo o cenário de vacinação obrigatória em Portugal. "Estou feliz por saber que, hoje mesmo, está prevista a vacinação de dezenas de milhares de portugueses", referiu.

"A adesão [à vacinação] é tão grande que não se coloca, em Portugal, a questão de ter de haver vacinação obrigatória".

Marcelo Rebelo de Sousa comparou ainda os números desta fase do ano com os de 2020 e referiu que cabe ao Governo a decisão de voltar a ouvir os especialistas antes do Natal.