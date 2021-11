Presidente da República garante que situação pandémica "neste momento não tem paralelo com a que havia há um ano"

Marcelo Rebelo de Sousa fez declarações aos jornalistas à entrada de uma conferência sobre o futuro do trabalho visto pelos jovens.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa disse esta segunda-feira que é preciso por um lado "vacinar mais e mais depressa" e por outro lado, "acorrer a doença de urgência".





Em declarações aos jornalistas na entrada de uma conferência do ISCTE sobre o futuro do trabalho visto pelos jovens, Marcelo garante que "não pode antecipar opinião sobre medidas que o Governo está a pensar tomar" face ao crescimento da pandemia em Portugal.

Relativamente à demissão de médicos em Santa Maria, Marcelo Rebelo de Sousa considera que "tudo o que seja crise e problemas na saúde é indesejável".



O Presidente da República garante que Portugal é dos países mais avançados na vacinação com a dose de reforço da vacina contra a Covid-19, mas ainda assim garante que é preciso acelerar o processo.



"Tem que se reforçar a vacinação porque mais vale garantir a vacinação daqueles que são mais vulneráveis numa corrida contrarrelógio do que eles estarem a perder anticorpos", acrescentou.



Para Marcelo Rebelo de Sousa é preciso não entrar no "8 ou 80", sendo que, não é preciso falar em Estado de Emergência quando "a situação [pandémica] não aponta para isso".



"Situação neste momento não tem paralelo com a que havia há um ano", concluiu o Presidente da República.