Presidente da República pede "serenidade, cabeça fria e bom senso" ao falar da variante Omicron da Covid-19

"Vamos esperar para ver", apelou.

O primeiro-ministro, António Costa, anunciou que ainda não há registo de pessoas infetadas com a variante "Omicron", detetada na África do Sul e que já está a espalhar-se por vários países em todo o mundo. Países Baixos, Alemanha, Bélgica e Austrália são alguns exemplos.

A propagação desta nova variante levou a que vários países europeus anunciassem o encerramento das fronteiras aéreas a passageiros provenientes de países da África Austral, como, por exemplo, Moçambique.

Angola, apesar de geograficamente estar incluída nesta porção do continente africano, não integra a lista de países com restrições às viagens. Marcelo justificou a decisão com a política sanitária rigorosa que o país implementou desde o início da pandemia -- o Governo angolano anunciou no sábado que também vai suspender os voos com vários países por causa desta estirpe.