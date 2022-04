Presidente da República promulga redução da obrigatoriedade de uso de máscaras

Medida entra em vigor este sábado.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, "

promulgou o diploma do Governo, recebido esta tarde, (...) que estabelece medidas excecionais e temporárias no âmbito da pandemia da doença COVID-19, reduzindo designadamente a obrigatoriedade do uso de máscaras", lê-se no site da presidência.



