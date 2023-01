Presidente da República surpreendido com sangue frio do militar da GNR mutilado em serviço

Marcelo falou este sábado com a mulher do militar atacado. Chefe de Estado vai sugerir ao comandante geral da GNR que homenageie militares feridos em serviço.

O Presidente da República falou este sábado com a mulher do GNR que foi mordido no nariz para lhe endereçar solidariedade. Marcelo Rebelo de Sousa ficou surpreendido com o sangue frio do militar que mesmo ferido se manteve firme para algemar o agressor, que ficou em prisão preventiva.Também esta manhã, Marcelo falou com o GNR João Vidal, atropelado há dias em Grândola numa operação STOP. O Chefe de Estado vai sugerir ao Comandante-geral da GNR, em contacto a realizar este sábado, que a Guarda homenageie estes dois militares, feridos em serviço.