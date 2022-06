Presidente de Angola fala com mulher de José Eduardo dos Santos sobre estado de saúde do ex-presidente

José Eduardo dos Santos encontra-se internado nos cuidados intensivos de uma unidade hospitalar em Barcelona,

O ex-Presidente, de 79 anos, encontra-se internado nos cuidados intensivos de uma unidade hospitalar em Barcelona, cidade espanhola onde tem residido nos últimos tempos.

O presidente de Angola, João Lourenço, falou esta sexta-feira através de chamada telefónica, com a ex-primeira dama, Ana Paula dos Santos, na sequência das informações sobre a deterioração do estado de saúde do ex-Presidente da República, José Eduardo dos Santos.O anúncio do telefonema foi partilhado no Facebook da Presidência da República de Angola.

Eduardo dos Santos governou Angola entre 1979 e 2017, tendo sido um dos presidentes a ocupar por mais tempo o poder no mundo e era regularmente acusado por organizações internacionais de corrupção e nepotismo.

Em 2017, renunciou a recandidatar-se e o atual Presidente, João Lourenço, sucedeu-lhe no cargo, tendo sido eleito também pelo Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), que governa no país desde a independência de Portugal, em 1975.