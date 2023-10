Presidente do Dumiense vai pedir ao Sporting que doe a sua parte da receita da quarta eliminatória da Taça de Portugal

Sorteio realizado esta quarta-feira ditou a visita do Dumiense ao Estádio José Alvalade.

O Dumiense vai pedir ao Sporting que doe a sua parte da receita da quarta eliminatória da Taça de Portugal de futebol, revelou esta quarta-feira à agência Lusa o presidente do clube do concelho de Braga.

"Pelo trabalho que o Dumiense faz em prol do desporto em Braga, somos o segundo clube da terra, depois do Sporting de Braga, com mais escolinhas, temos 800 atletas, vou pedir ao presidente [Frederico] Varandas que tenha isso em atenção e se pode doar a parte do Sporting, porque para um clube desta envergadura [a receita] é um jantar e para nós é uma época", disse hoje Mário Paulo em declarações à agência Lusa.

O sorteio realizado esta quarta-feira ditou a visita ao Estádio José Alvalade, dentro de um mês, do Dumiense, clube da União de Freguesias de Real, Dume e Semelhe, em Braga, 11.º classificado da série A do Campeonato de Portugal, quarto escalão do futebol nacional, que eliminou o AVS, líder da II Liga, no domingo (1-0), na terceira ronda.

Afirmando "estranhar" a decisão 'leonina' de não doar a sua parte ao adversário da eliminatória anterior, o Olivais e Moscavide, o dirigente frisou que, quando os clubes mais pequenos falam [no desejo] de jogar com um 'grande' têm muito isso [o encaixe financeiro] na mente, porque esses clubes costumavam dar a receita, que com a transmissão televisiva mais a bilheteira é uma ajuda muito grande para que o resto do ano seja mais tranquilo".

Esta será a primeira vez que o Dumiense vai jogar com um dos 'três grandes' do futebol português.

"É mais um jogo, evidentemente que a festa da Taça é sempre bonita e sendo com um 'grande' ainda ganha mais brilho. Vamos para jogar à bola, para nos divertirmos, promover o desporto e o clube e dar uma alegria à massa adepta que nos segue para todo o lado", disse.

Discutir a eliminatória será mais difícil, ainda que hoje, no futebol, as diferenças estejam mais esbatidas, considerou Mário Paulo.

"Já há muita cultura futebolística e trabalha-se muito bem em todos os escalões, a diferença não é como antigamente. Claro que há uma qualidade diferente, mas não vamos lá só para passear. Se perder, o Dumiense vai vender cara a derrota. Ainda para mais com este treinador e equipa técnica, não vai lá estacionar o 'autocarro' em frente à baliza, vai para competir mesmo e depois logo se vê", disse.