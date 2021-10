Presidente do governo espanhol anuncia pacote de mais de 200 milhões de euros para ajudar La Palma

Sánchez está este domingo de visita à ilha, tendo participado numa reunião da comissão de peritos do Plano de Emergência Vulcânica das Canárias.

"Na terça-feira, o Conselho de Ministros vai aprovar um decreto-lei para a segunda fase da emergência e reconstrução da ilha de La Palma em mais de 200 milhões de euros, especificamente por um valor de 206 milhões de euros", revelou numa declaração aos jornalistas.O dinheiro, revelou o chefe do governo espanhol, será canalizado essencialmente para a reconstrução de infra-estruturas, abastecimento de água, turismo e agricultura.A lava que caiu para o mar a partir do vulcão de La Palma (Canárias) cobre uma superfície de mais de 20 hectares, de acordo com uma estimativa feita pela Agência Espacial Europeia.Alguns habitantes que vivem perto do local da erupção do vulcão Cumbre Vieja na ilha de La Palma (Canárias) foram autorizados a deslocar-se temporariamente às suas casas para recolher os seus pertences na passada quinta-feira.