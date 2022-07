Presidente do Hospital Garcia de Orta em Almada morre aos 64 anos

"Este é um momento de grande tristeza", lê-se na nota de pesar do HGO.

O Presidente do Conselho de Administração do Hospital Garcia de Orta, Luís Amaro, faleceu este domingo, aos 64 anos. "Foi com extremo pesar e profunda consternação que recebemos hoje a notícia do falecimento do Dr. Luís Amaro, Presidente do Conselho de Administração HGO", avançou o Conselho de Administração do HGO, localizado em Almada.