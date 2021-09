Presidente Emmanuel Macron atingido com um ovo na cabeça

Motivações por detrás deste episódio são desconhecidas.

O presidente francês, Emmanuel Macron foi atingido com um ovo na cabeça, quando participava num evento público, esta segunda-feira, em Lyon.As motivações por detrás deste episódio são desconhecidas. A CNN relata que um jovem foi retirado do local pelos seguranças do dirigente francês. Uma testemunha diz que Macron esteve no local cerca de duas horas e foi "calorosamente recebido e tudo estava calmo".Já em 2017, o mesmo tinha acontecido. Na altura, Macron ainda era candidato presidencial, e o ovo acabou por partir-se na cabeça.Também em junho deste ano, foi agredido por um homem que se encontrava numa multidão, durante outro evento público.