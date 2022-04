Presidente executivo do Novo Banco com salário de 410 mil euros

António Ramalho vai abandonar a instituição em agosto deste ano.

O presidente executivo do Novo Banco, António Ramalho, que vai abandonar a instituição em agosto, auferiu 410 mil euros em 2021, a que poderá acrescer um prémio, segundo o relatório e contas do banco divulgado esta quinta-feira.

Dos 410 mil euros atribuídos a António Ramalho, 372 mil euros foram pagos e 38 mil euros têm pagamento diferido.

No total, os membros do Conselho de Administração Executivo receberam 2,04 milhões de euros (valor total e diferido), indicou o banco.

Ainda segundo o relatório de contas, no ano de 2021 foi atribuída remuneração variável no valor de 1,6 milhões de euros aos membros do Conselho de Administração Executivo, sendo esta condicional, ou seja, está "sujeita à verificação de condições diversas". O relatório não detalha quanto caberá a cada administrador executivo.

Segundo o banco, "este prémio teve como base o desempenho individual e coletivo de cada membro, avaliado pelo Comité de Remunerações. Esta atribuição não deu origem a direitos adquiridos e nenhum pagamento foi realizado a estes membros, estando a mesma sujeita à verificação das condições previstas na Política de Remunerações".

No relatório, o Novo Banco ressalvou que "estes valores foram totalmente diferidos" e que "não haverá pagamentos até o final do Período de Reestruturação e, posteriormente, até às datas previstas".

Além disso, indicou, "as parcelas desta Remuneração Variável não constituem direitos adquiridos até após o final do Período de Reestruturação ou até à verificação das condições e diferimentos previstos na Política de Remunerações e estão sujeitas aos mecanismos de ajustamento de risco previstos na Política de Remuneração".

Já os membros do Conselho Geral e de Supervisão receberam 1,1 milhões de euros (pago e diferido).