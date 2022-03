Presidente ucraniano acusa Moscovo de recorrer ao "terror nuclear"

Bombardeamentos russos deflagraram um incêndio nas instalações da maior central nuclear da Europa.

O Presidente da Ucrânia acusou esta sexta-feira Moscovo de recorrer ao "terror nuclear" e de "querer repetir" a catástrofe de Chernobyl, com o bombardeamento de uma central nuclear no centro do país.

"Alertamos todo o mundo para o facto de que nenhum outro país além da Rússia alguma vez disparou contra centrais nucleares. Esta é a primeira vez na nossa história, a primeira vez na história da Humanidade. Este Estado terrorista recorreu agora ao terror nuclear", afirmou Volodymyr Zelensky, num vídeo difundido pela presidência ucraniana.





Bombardeamentos russos levaram à deflagração de um incêndio nas instalações da maior central nuclear da Europa, em Zaporizhzhia. As autoridades ucranianas já garantiram que os reatores não foram afetados.