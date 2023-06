Prigozhin garante que os seus homens "não se renderão" e acusa Putin de estar "profundamente enganado"

Presidente russo considera rebelião do grupo Wagner uma "facada nas costas".

Yevgeny Prigozhin, líder do grupo Wagner, acusou esta sexta-feira Moscovo de destruir os seus soldados e prometeu acabar com a "maldade" da liderança militar.



Na sequência das acusações, os serviços secretos russos abriram uma investigação ao líder do grupo por ter apelado a uma revolta contra o comando militar russo, que o acusou de atacar os seus combatentes.



Anton Gerashchenko, conselheiro do Governo de Kiev, anunciou, ao início da noite desta sexta-feira, que uma coluna com 400 viaturas do grupo Wagner saiu de Millerovo com destino a Moscovo.



