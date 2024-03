Primavera começa amanhã e traz aguaceiros e temperaturas acima dos 20 graus

Chuva é esperada em especial no interior norte e centro, com a possibilidade de ocorrência de trovoadas.

A primavera começa na quarta-feira com previsões de céu muito nublado, aguaceiros e temperaturas máximas acima dos 20 graus Celsius em Portugal continental, disse à Lusa a meteorologista Patrícia Gomes.

"As previsões para o primeiro dia de primavera [quarta-feira] são de céu muito nublado, aguaceiros em especial no interior norte e centro, possibilidade de ocorrência de trovoadas, em especial do norte e centro, e vento fraco a moderado", adiantou a meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O equinócio de primavera começa na madrugada de quarta-feira e com o seu início muda também a hora, o que acontece no dia 31 de março, adiantando-se os relógios uma hora.

De acordo com Patrícia Gomes, a primavera começa com descida das temperaturas, que ainda assim vão variar entre os 17 e os 22 graus, dependendo da região do país.

"No que diz respeito às mínimas, as noites estarão frias, com as mínimas a variar entre os 7 e os 11 graus", disse.

A partir de quinta-feira, segundo Patrícia Gomes, as temperaturas vão subir, podendo atingir na sexta-feira temperaturas acima dos 25 graus em algumas regiões do país", referiu.

No arquipélago da Madeira, o IPMA prevê para o primeiro dia de primavera céu geralmente muito nublado e aguaceiros, mais prováveis nas vertentes norte e nas terras altas da ilha da Madeira.

Está também previsto vento moderado, sendo por vezes forte, em especial nas terras altas, com rajadas até 80 quilómetros por hora, nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira e em Porto Santo, com rajadas até 65 quilómetros por hora, e pequena subida da temperatura mínima.

Na Madeira as temperaturas vão oscilar entre os 15 e os 22 graus e no Porto Santo entre os 15 e os 20.

No arquipélago dos Açores, o IPMA prevê para períodos de céu muito nublado com boas abertas e vento geralmente fraco.

No grupo ocidental (Flores e Corvo) as temperaturas vão variar entre os 15 e os 19 graus, no grupo central (S. Jorge, Faial, Pico, Terceira e Graciosa) entre os 13 e os 18 e no grupo oriental (São Miguel e Santa Maria) entre os 12 e os 17.

No dia 20 de junho, a primavera dará lugar ao verão.