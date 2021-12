Primeira morte com a variante Ómicron confirmada no Reino Unido

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, confirmou esta segunda-feira a primeira morte com a variante Ómicron.

Durante uma visita a uma clínica de vacinação no oeste de Londres, o PM britânico disse que as pessoas deveriam deixar de lado a ideia de que o nova variante da Covid-19 é uma versão mais branda do vírus, avança a BBC.

Boris Johnson disse ainda que a variante Ómicron também estava a resultar em internações hospitalares e que a "melhor coisa" que as pessoas podiam fazer era receber uma vacina de reforço.