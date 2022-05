Primeiras seis mortes por Covid-19 confirmadas na Coreia do Norte

A agência norte-coreana KCN confirmou, esta quinta-feira, seis mortes de Covid-19 na Coreia do Norte. Foi a primeira vez, desde o início da pandemia, que o regime admitiu existirem casos de Covid-19 no país. Kim Jong-un ordenou um confinamento geral, considerando o surto uma "grave emergência nacional".

O regime adiantou que 187 000 pessoas estão a ser "isoladas e tratadas" após apresentarem febre, afirmou a fonte. No total, apontam-se 360 000 casos com o sintomas desde o mês passado, dos quais 162 200 já se encontram recuperados. A agência não especificou quantas pessoas testaram positivo para a Covid-19 mas refere que, só esta terça-feira, existiram 18 000 relatos de doentes com sinais de febre.

Os especialistas acreditam que não existam vacinados na Coreia do Norte, ou que o número seja muito reduzido, o que pode causar pressão nos serviços de saúde do país, afirma o The Guardian. A Coreia do Norte, que fechou as fronteiras no início da pandemia, não tinha registado nenhum caso de Covid-19 em dois anos.