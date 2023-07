Tudo em aberto: PP vence mas falha maioria e abre caminho à manutenção socialista

Socialistas poderão ter mais deputados do que a direita com os aliados da última legislatura.

Com 98% dos votos apurados, o Partido Popular vence as eleições legislativas em Espanha, mas sem conseguir uma maioria absoluta com o VOX. O PP, com 136 deputados, e o VOX, com 33, não conseguem os 176 necessários para a maioria absoluta. Já os socialistas, o PSOE com 122 deputados e o Somar com 31, poderão ter mais deputados do que a direita com os aliados da última legislatura.



De acordo com as sondagens publicadas ao fecho das urnas, o Partido Popular aparecia como grande vencedor destas eleições legislativas com 34,2% dos votos, entre 145 e 150 deputados. Os valores foram divulgados na sondagem Sigma Dos para a RTVE e as televisões regionais, citada pelo El Mundo. O PSOE aparecia com 28,9% dos votos, entre 113 e 118 deputados. Já o partido Vox surge com 11,2% dos votos e entre 24 a 27 deputados.



A sondagem do GAD3 para a Mediaset, no entanto, dá ao Partido Popular (150 deputados) e ao Vox (31 deputados) um total de 181 deputados, que garante a maioria absoluta.





Reações



"Mostrámos ao mundo que somos uma democracia forte e limpa, uma grande democracia", afirmou Pedro Sánchez no discurso a partir da sede do PSOE, segundo o El Mundo. "Ganhámos mais votos, mais lugares e mais percentagem do que em 2019", recordou. Sanchéz afirmou que o "bloco involucionista do PP com o Vox foi derrotado". "Há muitos mais de nós que querem que Espanha avance e assim continuará a ser", concluiu.

Afluência às urnas



A taxa de participação final nas eleições deste domingo foi de 68,23%, avança o El Mundo.



A afluência às urnas nas eleições legislativas que decorrem este domingo, em Espanha, situava-se nos 53,11% às 17h00, quase quatro pontos percentuais abaixo do registado em 2019, quando atingiu 56,85%, avança o jornal espanhol El Mundo.



De acordo com o El Mundo, Cantábria, as Canárias, a Galiza, a Estremadura, as Baleares e as Astúrias foram as únicas regiões onde a participação nas eleições aumentou. Os votos por correspondência bateram números históricos nestas eleições. Vão ser contabilizados cerca de 2,5 milhões de votos, o que representa 7,03% do censo de eleitores residentes em Espanha.





Adiamento do encerramento das urnas



Uma das assembleias de voto de Roquetas de Mar, em Almería, vai permanecer em funcionamento durante mais 17 minutos que as restantes, porque a presidente teve de ser transportada de ambulância para o hospital, avança a Efe citada pelo El Mundo.



Na cidade de Beasain, as urnas vão fechar apenas às 21h00 (20h00 em Lisboa), por falta de boletins de voto da Frente Operária, avança o El Mundo. Nas restantes cidades, as urnas vão estar abertas até às 20h00 (19h00 em Lisboa).



O El País escreve que o Partido Popular de Sevilha solicitou à Junta Eleitoral o prolongamento do horário de encerramento das assembleias de voto para que os cidadãos retidos nas auto-estradas de acesso à capital andaluza a partir das praias das províncias de Huelva e Cádis possam votar.



Pedro Sánchez vai acompanhar a noite eleitoral em Ferraz. Segundo o El Mundo, ao atual primeiro-ministro juntar-se-á um vasto leque de ministros: Nadia Calviño, Felix Bolaños, Terea Ribera, Pilar Alegría, José Manuel Albares, Margarita Robles, Diana Morant, Héctor Gómez e Pilar Llop.



Na luta pelo poder estão Pedro Sanchéz, atual primeiro-ministro e líder do PSOE, Alberto Feijóo, candidato pelo Partido Popular apontado como possível vencedor, Santiago Abascal, líder do partido de extrema-direita, VOX, e Yolanda Díaz, candidata do partido Sumar.



Anteriormente previstas para dezembro, Pedro Sanchez convocou eleições antecipadas depois do partido socialista ter sido derrotado nas eleições municipais. Este domingo será conhecido o vencedor das legislativas espanholas.