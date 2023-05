Primeiro retrato oficial de Carlos III divulgado pela família real nas redes sociais

O primeiro retrato oficial do Rei Carlos III após a sua Coroação a 6 de Maio foi divulgado esta segunda-feira na conta oficial de Instagram da Família Real.O Rei Carlos III foi este sábado coroado formalmente, juntamente com a esposa, a rainha consorte Camila, numa cerimónia repleta de significados e tradições seculares. Aos 74 anos, o soberano tornou-se rei do Reino Unido.

Na rede social também foi publicado um retrado da rainha consorte e do casal.