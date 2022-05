Princesa Charlotte faz 7 anos: Família real partilha novas fotografias da menina

Imagens foram tiradas pela mãe, a duquesa de Cambridge, na casa de campo da família.

A princesa Charlotte, filha de Kate Middleton e do príncipe William, comemora esta segunda-feira o 7º aniversário. A família real partilhou fotografias da menina para marcar a data. As imagens foram tiradas pela mãe, a duquesa de Cambridge, na casa de campo da família em Norfolk, durante o fim de semana.

As fotografias mostram a menina sorridente, sentada no jardim, e numa das fotografias que foram partilhadas no

da família real britânica Charlotte está a abraçar o

de estimação.



Os internautas reagiram à publicação e foram feitos muitos comentários a salientar as semelhanças entre a princesa Charlotte e o pai, o príncipe William.



Charlotte é a quarta na linha de sucessão ao trono e a única filha de Kate Middleton e do príncipe William. No passado dia 23 de abril, o príncipe Louis, o mais novo dos irmãos, completou quatro anos. Já o príncipe George vai celebrar oito anos no dia 22 de julho.



