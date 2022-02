Principal rede de telefones espanhola afetada por avaria

Serviço de dados de internet não estará a ser afetado.

A companhia Telefónica está a sofrer uma avaria em massa que está a afetar nomeadamente a rede de 4G da Movistar, a principal operadora de telemóvel de Espanha.De acordo com o diário madrileno El Pais, uma das anomalias mais comuns tem a ver com a impossibilidade do recetor de uma chama escutar a voz do outro lado da linha. O serviço de dados de internet não estará a ser afetado.A telefónica já admitiu estar a sofrer uma "avaria" sem contudo quantificar o alcance da mesma. O site Downdetector , que monitoriza as falhas de telefone móvel, revela a existência de falhas em toda a Espanha.A Movistar é usada em Portugal nomeadamente nas zonas da raia sem cobertura das operadoras nacionais.