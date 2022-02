Príncipe Carlos testa positivo à Covid-19

Filho de Isabel II viu-se obrigado a cancelar a agenda para os próximos dias.

O príncipe Carlos de Inglaterra está infetado com Covid-19. A informação foi confirmada por fonte oficial da Coroa britânica e anunciada na conta oficial de twitter do príncipe da Gales."Sua Alteza Real está profundamente desapontada por não poder participar no evento que tinha em Winchester e vai reagendar a visita assim que possível", adianta comunicado oficial, já que a doença obrigou o herdeiro da Coroa inglesa a cancelar toda a agenda para os próximos dias.Carlos encontra-se em isolamento, mas não se sabe, para já se tem sintomas de Covid-19.