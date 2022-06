Príncipe Harry e Meghan Markle marcam presença nas celebrações do Jubileu de Platina da rainha Isabel II

Os duques de Sussex viajaram pela primeira vez até ao Reino Unido com os filhos, ao fim de dois anos a viver na Califórnia, nos Estados Unidos.

Harry e Meghan foram recebidos na catedral com apluasos das centenas de pessoas que se encontravam na rua. O casal tinha lugares na segunda fila da Catedral de St Paul, juntamente com as Princesas Beatrice e Eugenie e os maridos, Lady Sarah Chatto, a filha da Princesa Margaret, e a sua família.Na cerimónia também estão presentes os duques de Cambridge, William e Kate, o primeiro-ministro Boris Johnson e a mulher e ainda os restantes membros da Família Real britânica.O Príncipe Charles e a mulher, Camilla, foram em representação da rainha Isabel II, que anunciou que não iria comparecer depois de se sentir indisposta durante as celebrações desta quinta-feira.