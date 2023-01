Príncipe Harry garante que ele e Meghan não vão voltar ao Reino Unido nem à Família Real

Durante a entrevista, em que promoveu a sua biografia, Harry tentou ainda escapar a uma pergunta de Anderson Cooper sobre uma possível renúncia aos títulos de duque e duquesa de Sussex. "E que diferença isso faria", disse apenas o filho mais novo de Carlos III.De acordo com o Daily Mail, o príncipe Harry garantiu ainda que a avó, a rainha Isabel II, não estava zangada com ele por ter abandonado o cargo de funcionário sénior da realeza. "A minha avó e eu tínhamos uma relação muito boa. Nunca foi uma surpresa para ninguém, muito menos para ela", disse Harry.A autobiografia do princípe Harry, intitulada 'Na Sombra', é lançada já esta terça-feira.