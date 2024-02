Prisão diz que Alexei Navalny morreu de "síndrome de morte súbita"

Alexei Navalny morreu esta sexta-feira aos 47 anos.

Lyudmila Navalnaya, a mãe do líder da oposição russa Alexei Navalny, viajou este sábado para a prisão onde este morreu, acompanhada pelo advogado de Navalny, informou o jornal russo Novaya Gazeta, avança a Reuters.Navalny, opositor interno do Presidente russo Vladimir Putin, ficou inconsciente e morreu na sexta-feira, aos 47 anos, após uma caminhada na colónia penal ártica "Lobo Polar", onde cumpria uma pena de três décadas, segundo as autoridades.A porta-voz de Alexei, Kira Yarmysh, confirmou este sábado a morte de Navalny, citando uma notificação oficial enviada à mãe de Navalny, Lydumila."Exigimos que o corpo de Alexei Navalny seja imediatamente entregue à sua família", declarou Yarmysh.Kira Yarmysh escreveu ainda na rede social X (antigo Twitter), que as autoridades russas disseram que o corpo de Navalny não será entregue aos familiares até que as autoridades concluam a investigação.A mãe e o advogado de Alexei Navalny foram informados na colónia prisional, este sábado, que este morreu de "síndrome de morte súbita", disse Ivan Zhdanov, um importante aliado de Navalny, no X (antigo Twitter).