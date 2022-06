Prisão do Funchal tem 34 reclusos infetados com Covid-19

Estes são os primeiros casos de covid-19 registados no local desde o início da pandemia.

O Estabelecimento Prisional do Funchal regista um surto de covid-19, com 34 reclusos infetados, indicou esta sexta-feira fonte da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, realçando que se trata dos primeiros casos desde o início da pandemia.

Segundo a mesma fonte, estes são os primeiros casos de covid-19 registados na prisão do Funchal desde o início da pandemia de covid-19, em março de 2020.

"Trinta e quatro reclusos testaram positivo", indicou, acrescentando que os infetados "estão a ser acompanhados clinicamente e estão genericamente assintomáticos".

A Direção-Geral de Reinserção e Serviços Profissionais referiu ainda que os 34 reclusos com covid-19 estão isolados dos restantes e utilizam a zona de recreio em diferentes turnos.

Estão também a ser acompanhados pelos serviços clínicos do estabelecimento, que estão a seguir as recomendações de saúde no que diz respeito à testagem e à utilização de equipamentos de proteção individual.

De acordo com o boletim epidemiológico referente a maio, hoje divulgado pela Secretaria Regional da Saúde, a Madeira registou 8 172 casos confirmados de covid-19 e 14 óbitos.

A Madeira conta, desde o início da pandemia, com 117 885 casos de infeção confirmados e 285 óbitos associados à doença.