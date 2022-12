Prisão domiciliária para suspeito de abusar sexualmente de sobrinha autista

A menina tinha, na altura dos crimes, 12 anos.

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem, de 37 anos, por suspeitas de abusar sexualmente da sobrinha autista. O crimes aconteceram em finais de 2021.Segundo comunicado da PJ, "os crimes ocorreram na residência do abusador" e o suspeito aproveitou o facto de ficar "muitas sozinho com a criança" para cometer os crimes. O homem aproveitou-se ainda das "relações de dependência, de confiança e de proximidade que tinha para com a menor" e também dos "problemas de autismo de que a mesma padece".A menina tinha, na altura dos crimes, 12 anos.O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial e foi-lhe aplicada a medida de coacção de prisão domiciliária.