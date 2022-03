Prisão preventiva para dois fuzileiros suspeitos de matarem agente da PSP em Lisboa

Polícia Judiciária montou uma caça ao homem para encontrar Clóvis Abreu, o jovem que estará ligado à morte de Fábio Guerra.

Cláudio e Vadym, os fuzileiros suspeitos das agressões mortais ao agente da PSP Fábio Guerra na madrugada do passado sábado, à porta de uma discoteca, em Lisboa, foram esta quarta-feira interrogados e ficaram em prisão preventiva.



Arguidos foram acusados dos crimes de um homícidio qualificado e três ofensas à integridade física qualificada, recolhendo prisão em Tomar.

A Polícia Judiciária montou também uma caça ao homem para encontrar

, o jovem que estará ligado à morte do agente da PSP, Fábio Guerra, que perdeu a vida após ter sido agredido no passado sábado à porta de uma discoteca em Lisboa. As autoridades acreditam que este homem pode ser um dos responsáveis pela morte do agente da PSP.