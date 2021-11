Prisão preventiva para dois dos militares envolvidos em tráfico de diamantes na RCA

Para outros quatro dos 11 arguidos foram aplicadas medidas de suspensão do exercício de profissão.

Dois dos militares envolvidos em tráfico de ouro e diamantes na República Centro-Africana ficam em prisão preventiva. Para outros quatro dos 11 arguidos foram aplicadas medidas de suspensão do exercício de profissão.sabe também que oito dos militares suspeitos estão proibidos de se ausentarem do país e nove são obrigados a apresentações periódicas.

Recorde-se que interrogatório dos 11 arguidos detidos na 'Operação Miríade' foi interrompido na terça-feira à noite pelo juiz de instrução Carlos Alexandre, após mais de cinco horas de diligência no Juízo de Instrução Criminal de Lisboa.

O juiz Carlos Alexandre definiu o reinício da diligência a partir das 09h30 desta quarta-feira com a promoção das medidas de coação por parte do MP e as alegações dos advogados de defesa.

Entre os 11 arguidos que foram detidos na segunda-feira pela Polícia Judiciária (PJ) estão militares, ex-militares, nomeadamente Comandos, um agente da PSP -- do comando metropolitano de Lisboa --, um guarda da GNR em formação e um advogado.

A Polícia Judiciária executou na segunda-feira 100 mandados de busca, no âmbito da Operação Miríade, num inquérito dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa.

Em causa está a investigação a uma rede criminosa com ligações internacionais que "se dedica a obter proveitos ilícitos através de contrabando de diamantes e ouro, tráfico de estupefacientes, contrafação e passagem de moeda falsa, acessos ilegítimos e burlas informáticas", com vista ao branqueamento de capitais.