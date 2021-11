Prisão preventiva para homem acusado de tentar matar com chave de fendas

Vila Praia de Âncora, Caminha, ficou em prisão preventiva.Francisco Sampaio, de 54 anos, foi presente a juiz, esta quarta-feira, no Tribunal de Caminha e está indiciado pelo crime de tentativa de homicídio.

Na segunda-feira à tarde, o agressor já tinha ido a casa de António Loureiro, de 58, para cobrar uma alegada dívida de 20 euros. Ao fim do dia encontrou-o num café no centro de Vila Praia de Âncora, Caminha, e desferiu-lhe vários golpes com uma chave de fendas que trazia consigo.A vítima foi atingida com gravidade no abdómen e no peito e está a lutar pela vida no Hospital de S. João, no Porto, para onde foi transferida ainda na segunda-feira à noite.