Prisão preventiva para homem que degolou outro em Grândola

Arguido segue para o Estabelecimento Prisional de Setúbal.

O Juiz de Instrução Criminal do Tribunal de Setúbal aplicou, esta sexta-feira, a medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva para o suspeito de degolar um homem em Grândola.O arguido segue para o Estabelecimento Prisional de Setúbal.A vítima de 43 anos foi encontrada morta no Centro Comunitário Casa dos Solteiros, em Lousal, Grândola, na tarde desta quinta-feira.Após o alerta, dado por funcionários do espaço pelas 13h00, a GNR chegou ao local e deparou-se com a vítima e um colega, de 45 anos, que assumiu logo o crime e foi detido.