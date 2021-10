Prisão preventiva para homem que empurrou e matou amigo por ter recusado cerveja na Feira

Arguido foi presente, esta quarta-feira, a um juiz de instrução criminal.

Vai ficar em prisão preventiva o homem suspeito de ter empurrado e matado um amigo , na Feira, até que estejam reunidas as condições para a medida de coação seja alterada para prisão domiciliária com controlo por dispositivo eletrónico.O arguido foi presente, esta quarta-feira, a um juiz de instrução criminal do tribunal da Feira.O caso aconteceu, esta segunda-feira, à noite, no café S. Bento, em S. João de Vêr, na Feira. Ao que tudo indica, os dois homens discutiram por causa de uma cerveja.