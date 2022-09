Prisão preventiva para homem que esfaqueou a namorada em Vila Real

Vítima explicou que o companheiro a tentou matar com uma faca de cozinha.

Um homem de 45 anos ficou em prisão preventiva depois de ter esfaqueado a namorada com dois golpes no braço. A vítima de 53 anos teve de receber tratamento hospitalar.Tudo aconteceu na noite de quinta-feira na Vila de Lordelo em Vila Real. Uma discussão violenta entre o casal, ambos de nacionalidade brasileira, levou os vizinhos a chamarem as autoridades.Quando a PSP chegou à casa da vítima, onde ocorreram as agressões, encontraram a mulher ensanguentada. A vítima explicou que o namorado a tentou matar com uma faca de cozinha, mas como ela se defendeu, foi atingida apenas nos braços.O homem já se tinha colocado ao fuga, mas entregou-se mais tarde na esquadra da polícia depois de ter sido avisado que estava a ser procurado.Ontem de manhã a vítima foi ouvida pelo Ministério Público e já durante a tarde o homem foi presente a primeiro interrogatório judicial e viu o juiz decretar-lhe a prisão preventiva. Foi levado para o Estabelecimento Prisional de Vila Real.