Prisão preventiva para homem que esfaqueou outro até à morte após discussão em frente a prédio em Lisboa

Crime "estará relacionado com a subtração violenta de objetos de valor e dinheiro, que a vítima tinha na sua posse", revelou a PJ.

A PJ anunciou este sábado que um homem de 25 anos ficou em prisão preventiva por sobre ele caírem fortes indícios "do crime de homicídio qualificado" a 30 de maio, em Lisboa. A vítima é "um outro homem".

"O crime ocorreu no patamar de entrada de edifício residencial, (...) e estará relacionado com a subtração violenta de objetos de valor e dinheiro, que a vítima tinha na sua posse", lê-se no comunicado.

O caso remete a 30 de maio, quando um homem com 22 anos, morreu depois de ser esfaqueado na rua Morais Soares, em Lisboa.

A vítima, de nacionalidade indostânica, foi atacada depois de uma discussão na entrada de um prédio. O alerta foi dado cerca das 3h30 por vizinhos, que se aperceberam do barulho.