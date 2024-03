Prisão preventiva para homicida gay que matou e desmembrou namorado na Lapa

Homem estava indiciado por homicídio qualificado, profanação e ocultação de cadáver.

O homem suspeito de esquartejar e matar o namorado , na Lapa, em Lisboa, ficou na tarde deste sábado em prisão preventiva. O Ministério Público já tinha pedido prisão preventiva, a medida de coação mais gravosa. A decisão final cabia ao juiz de instrução criminal e foi confirmada ainda na tarde deste sábado.O homem espanhol está indiciado por homicídio qualificado, profanação e ocultação de cadáver.Dada a nacionalidade espanhola do suspeito, o interrogatório durante decorre com o apoio de um tradutor.O homicida usou duas facas para cometer o crime macabro na Lapa. Uma das facas foi usada para matar o companheiro e a outra para desmembrar o corpo.As imagens de videovigilância de uma mercearia tramaram o espanhol que matou o namorado de nacionalidade brasileira à facada e escondeu metade do corpo junto a um caixote do lixo, coberto por uma manta.O suspeito comprou os sacos que usou para esconder o cadáver da cintura para baixo numa mercearia perto da casa onde terá sido cometido o crime. A residência foi alvo de buscas.O homem confessou ter distribuído as restantes partes do corpo em vários sacos do lixo em locais perto de onde foi encontrado a metade do cadáver.