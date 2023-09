Prisão preventiva para idoso que estrangulou mulher com cinto

Casal estava casado à 63 anos e tinha um histórico de zangas e casos de violência doméstica.

Jeremias estrangulou Maria Alice com as mãos e ainda usou um cinto no pescoço da mulher, embora a PJ acredite, pelo exame ao corpo e pelas palavras do homicida confesso, que nesse momento a mulher já estava morta.

O idoso que asfixiou a mulher, com um cinto, até à morte, no Montijo, vai ficar em prisão preventiva.Jeremias Sanches, de 89 anos, estava casado há 63 anos com Maria Alice Furriela, de 87 anos. O casal, que tinha dois filhos, possuía um histórico de zangas constantes, com casos de violência doméstica.