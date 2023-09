Prisão preventiva para menor que matou a irmã em Peniche

Jovem vai para a cadeia de Tires.

A menor que matou a irmã em Peniche ficou em prisão preventiva, depois de ter sido ouvida na tarde desta sexta-feira em tribunal. A adolescente, de 16 anos, vai para a cadeia de Tires.Esta quinta-feira, a PJ deteve a jovem por ser suspeita de matar a irmã, de 19 anos, por causa de um telemóvel. A suspeita confessou o crime às autoridades. A vítima, desaparecida há um mês, estava enterrada junto à casa da família.Ao que oapurou, a menor terá dormido com o corpo da irmã num quarto sem janelas durante três dias. Quando o cheiro a cadáver se tornou mais acentuado, libertou-se do corpo e lavou a divisão com lixívia.As duas irmãs viviam com o pai num pequeno anexo, sem condições de higiene. Não se davam bem e a relação era pautada por conflitos.Segundo a professora da detida, o progenitor e a vítima agrediam a jovem. Esta chegou a ser espancada pelo pai em maio passado, à porta da escola.