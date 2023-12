Prisão preventiva para quatro narcotraficantes de rede criminosa desmantelada pela PJ e Guardia Civil

'Os Piturros' usavam via marítima para entrada de Cocaína vinda da Colômbia na Europa.

A Polícia Judiciária portuguesa e a Guardia Civil espanhola detiveram nove homens, com idades entre os 53 e 25 anos, no âmbito da 'Operação Nazaré'.Quatro dos detidos aguardam julgamento em prisão preventiva, segundo fonte da Polícia Judiciária (PJ). A mesma fonte adiantou que os suspeitos vão cumprir o prazo da prisão preventiva em Espanha, até as autoridades judiciárias decidirem em que país vai ser julgado o caso do narcotráfico ocorrido em abril em Peniche, no distrito de Leiria.Os detidos fazem parte de um histórico grupo criminoso, 'Os Piturros', ligada ao narcotráfico na Galiza, a partir da Ria Arousa, em Pontevedra, que opera desde 1980, segundo comunicado da PJ a que oteve acesso.A operação policial realizou 11 buscas em Espanha e uma numa empresa localizada no Alto do Minho, em Portugal. Os homens são suspeitos de tráfico de estupefacientes por via marítima, sendo que uma das situações é referente à cocaína apreendida numa lancha voadora, em Peniche, no passado mês de abril. São acusadosA Investigação foi levada por uma Equipa de Investigação Conjunta