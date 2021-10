Prisioneiro corta cara de pedófilo na cadeia e é condenado a mais cinco anos de prisão

Daniel Andrews, de 28 anos, atacou Jordan Murray depois de descobrir que este fora preso por crimes sexuais contra crianças, avança o The Mirror. O caso ocorreu em 2019, quando os dois homens estavam na ala médica da prisão de HMP Altcourse, em Liverpool.

O tribunal decidiu estender a pena de prisão de Andrews, que já cumpria uma sentença de sete anos e meio. Tinha 39 condenações anteriores por 75 crimes.O ataque ocorreu quando Murray, que regressava à cela, foi chamado por Andrews. Apesar de não o conhecer ficaram à conversa e durante esse tempo acabou por contar-lhe a razão pela qual foi condenado. Antes de Andrews desferir o golpe, Murray recorda que este lhe disse: "não gosto de pessoas que falam com crianças".Murray foi levado para as urgências, onde levou mais de 100 pontos. Ficou com uma cicatriz de 15 centímetros na face direita.Um guarda prisional perguntou a Andrews porque tinha atacado o outro prisioneiro. O homem alegou ter ouvido vozes que lhe disseram para o fazer. "Ele tem duas vítimas. Pense nelas", acrescentou.