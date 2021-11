Prisioneiros do corredor da morte processam governo por protocolo de execução "desumano" no Japão

Dois prisioneiros no corredor da morte no Japão estão a tomar ações legais para protestar contra o facto de os reclusos que enfrentam a sentença só serem notificados horas antes das execuções.

De acordo com a

, advogado dos prisioneiros,

Yutaka Ueda, defende que o curto espaço entre

o aviso e a execução é "extremamente desumano".

No Japão a pena de morte é realizada através de enforcamento e os reclusos só são notificados horas antes de serem executados, algo que tem gerado várias críticas por parte de vários organizações de direitos humanos."Os prisioneiros no corredor da morte vivem com medo todas as manhãs, receando que aquele dia seja o seu último", afirmou o representante legal."O governo central diz que este procedimento pretende poupar o sofrimento dos prisioneiros antes da execução, mas isso não é explicação. Noutros países, os detidos têm tempo para contemplar o fim das suas vidas e para se prepararem mentalmente", argumenta.Os reclusos iniciaram um processo no tribunal distrital da cidade de Osaka, em que defedem que a decisão de informar os prisioneiros sobre a data de execução horas antes de acontecer não permite que recorram da decisão. Os detidos pediram uma compensação de 22 milhões de yen, cerca de 167 mil euros.Segundo o ministério da justiça japonês, há atualmente 112 pessoas condenadas à morte no país. No entanto, nenhuma das sentenças foi levada a cabo nos últimos dois anos.Yutaka Ueda tem esperança de que o processo legal promova o diálogo e a discussão sobre o tema no Japão.