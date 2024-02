Privatização da TAP, interesse na pasta das Infraestruturas e a vontade de derrubar o socialismo: O que disse Rui Rocha

Líder da IL defende a adoção de políticas que permitam a valorização do esforço e do mérito dos portugueses.

O líder da Iniciativa Liberal (IL), Rui Rocha, disse esta segunda-feira que o partido tem a "visão" e a "competência" para trazer a mudança necessária para o País escapar à "estagnação" em que tem vivido nos últimos anos. Em entrevista à, o liberal criticou a injeção de dinheiro em empresas como a TAP e mencionou alguns dos principais objetivos da campanha, assegurando estar preparado para dar aos portugueses uma nova esperança, baseada no "esforço e no mérito"."Estamos preparados, temos uma visão para o País e temos a competência", começou por dizer Rui Rocha, dando ênfase ao quadro "qualificado" de deputados da IL.O presidente da IL, que desde o início assumiu uma postura a favor da privatização da TAP, continua a vincar a necessidade da venda da companhia aérea e de deixar de "gastar o dinheiro dos contribuintes"."Nem mais um euro para a TAP. Não podemos brincar com o dinheiro dos portugueses. É preciso vender a TAP. O estado não deve ter uma empresa. A dívida da TAP tem de ficar do lado de quem a quer comprar", salientou.Rui Rocha referiu que, dada a situação em que Portugal se encontra, "não basta uma mudança de Governo", como também uma mudança de políticas. Destaca a pasta das Infraestruturas como uma na qual tem muito interesse, tendo em conta todo o fator de transformação a que a mesma pode estar ligada.O liberal classificou a pasta das Infraestruturas como "decisiva", com "um potencial enorme de transformação ao nível da ferrovia" e com especial importância para o combate à crise na habitação."Há todo um conjunto de situações em que a Iniciativa Liberal traria vantagem ao País", explicou.Quando questionado sobre uma possível aliança com o PSD, Rui Rocha assumiu que ficou de conversar com o líder social-democrata Luís Montenegro após as eleições de dia 10 de março. No entanto, referiu que sente uma certa apreensão pelo facto de o PSD ter votado contra algumas propostas do partido. A IL e o PSD têm "planos distintos" e ainda "há um caminho a fazer", considerou.Para o liberal, apesar das variáveis, existe a possibilidade de diálogo como os sociais-democratas caso isso permita derrubar o governo socialista, mas o Chega não pode entrar nos planos.O primeiro a ser entrevistado foi Paulo Raimundo , do PCP, que, entre outras propostas, na segunda-feira, defendeu