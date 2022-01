Processo de extradição de Rendeiro regressa a Portugal porque estava mal selado

Foi um aparato policial nunca antes visto no pequeno Tribunal de Verulam, nos subúrbios de Durban, onde vai ser decidido o processo de extradição de João Rendeiro. Pela primeira vez, as autoridades da África do Sul montaram uma operação de segurança que revela a forma como o caso está a ser encarado no país.Rendeiro foi escoltado desde a prisão por mais de uma dezena de agentes da polícia sul-africana, fortemente armados. No terreno estavam ainda elementos da Interpol, polícia que deteve o ex-banqueiro há mais de um mês.