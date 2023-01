Processo de revisão da Constituição avança esta semana na Assembleia da República

Iniciativa foi desencadeada pelo Chega, a 12 de outubro do ano passado, mas todos os oito partidos com assento parlamentar apresentaram propostas de alteração à Lei Fundamental.

O oitavo processo de revisão constitucional arranca esta quarta-feira na Assembleia da República. A iniciativa foi desencadeada pelo Chega a 12 de outubro do ano passado, mas todos os oito partidos com assento parlamentar apresentaram propostas de alteração à Lei Fundamental, que foi mudada pela última vez há quase 20 anos.Saiba mais no site do Correio da Manhã