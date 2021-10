Procuradora diz que só soube do roubo de passwords quando confrontada no caso E-toupeira

"Nunca cedi as minhas credenciais a ninguém", disse Ana Paula Vitorino.

A procuradora Ana Paula Vitorino, ex-assessora de Maria José Morgado, revelou esta quarta-feira em tribunal, ouvida no caso E-toupeira, que só soube que lhe tinham roubado as passwords de acesso à plataforma Citius - onde estão processos em segredo de justiça - quando foi confrontada pelos procuradores que investigavam o processo E-toupeira."Isto ainda hoje me incomoda muito. Foi uma experiência traumática. Nunca cedi as minhas credenciais a ninguém", disse a procuradora.Segundo a acusação, o arguido José Silva, funcionário judicial de Fafe, terá roubado as passwords da procuradora para aceder a processos que interessavam o Benfica. Em troca, segundo o MP, recebeu ofertas como bilhetes para os jogos na Luz. Ana paula Vitorino era à data assessora da então Procuradora Distrital de Lisboa, Maria José Morgado.