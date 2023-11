Procuradora-geral da República escreveu parágrafo que implica António Costa na Operação Influencer

Lucília Gago receou que o Ministério Público viesse a ser acusado de proteger o primeiro-ministro.

Na terça-feira passada, António Costa pediu a demissão, após o Ministério Público revelar que

. Marcelo Rebelo de Sousa convocou eleições legislativas antecipadas para 10 de março de 2024.

A procuradora-geral da República, Lucília Gago, escreveu o parágrafo que implica António Costa na 'Operação Influencer', avançou esta sexta-feira o jornal Expresso.Lucília Gago receou que o Ministério Público viesse a ser acusado de proteger o primeiro-ministro. O Presidente da República recebeu esta informação, mas não interferiu no teor do comunicado.Na quinta-feira, o presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, Adão Carvalho, considerou que a Procuradoria-Geral da República não deve dar mais explicações sobre o processo