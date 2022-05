Procuradores precisam de recuperar dívidas de portagens

Concessionárias são privadas, mas têm obrigações de serviço público.

Os magistrados do Ministério Público têm mesmo de representar o Estado na recuperação das dívidas de portagens. A diretiva, publicada em janeiro, veio pôr fim às dúvidas dos procuradores em representar o Fisco, por considerarem que se tratava de "uma dívida comercial", afirmou ontem João Ceia, diretor de operações da Autoestradas do Atlântico, no congresso da associação de concessionárias.