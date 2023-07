Produtor musical MC Trevo atingido a tiro no pescoço no Montijo

Vítima foi transportada para o Hospital de São José. A Polícia Judiciária de Setúbal investiga.

O produtor musical Bruno Correia, mais conhecido como MC Trevo, de 39 anos, foi baleado no pescoço pouco depois das 23h00 deste sábado, numa desordem ocorrida na rua de Macau, em Afonsoeiro, Montijo.

Fonte oficial da GNR confirmou ao CM a ocorrência dos distúrbios na via pública. Tudo ocorreu junto a um café ainda sem licença para funcionar que, no entanto, é habitualmente utilizado por pessoas que costumam levar as suas próprias bebidas.

Na sequência dos referidos confrontos registaram-se disparos de arma de fogo. O homem ficou ferido com gravidade e foi transportado para o Hospital de São José, em Lisboa. Não corre perigo de vida.



Segundo apurou o CM, cerca de 30 pessoas foram identificadas, mas não existe registo de qualquer detenção.

Os bombeiros do Montijo, com sete operacionais e duas viaturas, apoiados pela Viatura Médica do Hospital do Barreiro, prestaram os primeiros socorros.

A Polícia Judiciária de Setúbal investiga.