Professor que vive em carrinha em Elvas interpela Pedro Nuno Santos em arruada e é retirado do local

O professor Rui Garcia, que ficou colocado em Elvas, a 430 quilómetros de casa (Ponte de Lima), e dorme na carrinha enquanto não arranja um quarto a um preço mais acessível, interpelou esta sexta-feira o secretário-geral do Partido Socialista (PS), Pedro Nuno Santos, durante uma arruada em Moscavide, Lisboa. O docente foi retirado do local e registou-se uma troca de empurrões.Rui Garcia recusou todas as ofertas de alojamento e já chegou a confrontar o primeiro-ministro demissionário, António Costa. Em outubro, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, pagou-lhe uma noite de alojamento numa pensão.

Na terça-feira, o comício do PS na Aula Magna foi interrompido por três vezes, duas das quais devido a protestos de dois ativistas climáticos. A outra, a primeira, partiu de uma presumível apoiante socialista.