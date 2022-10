Professora agredida por dez mulheres familiares de um aluno

Mulher dá aulas escola do 1º ciclo de Vila Verde, Figueira da Foz.

Uma professora, de 40 anos, da escola do 1º ciclo de Vila Verde, Figueira da Foz, ficou esta terça-feira gravemente ferida depois de ter sido agredida de forma violenta por um grupo de dez mulheres, familiares de um aluno.Segundo o Presidente da Junta de Freguesia de Vila Verde, o ataque ocorreu depois de o aluno se ter queixado aos pais que a docente o tinha agredido. Após a confissão, a professora começou a receber ameaças, tendo acabado por ser agredida.Segundo fonte da PSP, as suspeitas têm idades entre os 25 e os 50 anos e agrediram a vítima, professora de Educação Física, com "recurso à força física". A docente foi atacada à saída da escola, pelas 16h58, quando o grupo invadiu o recinto escolar.A PSP adiantou que a vítima sofreu ferimentos graves e foi transportada para o Hospital da Figueira da Foz. A vítima sofreu traumatismos severos, mas já recebeu alta hospitalar depois de ter passado várias horas sob observação.Os agentes da PSP estão a investigar e a efetuar diligências para identificar as autoras do crime.Segundo o Presidente da Junta de Freguesia, nunca tinha ocorrido nada de semelhante nesta instituição de ensino, que acrescentou que esta sempre foi considerada a melhor escola da Figueira da Foz. A comunidade escolar está preocupada com a situação.