Professora condenada a pagar multa por beneficiar aluna em exame de português

A professora Edviges Ferreira, acusada de ter informado uma aluna das matérias que iam sair no exame de Português do 12.º ano, foi condenada a 130 dias de multa, num total de 1170 euros, por abuso de funções de segredo de funcionário.O tribunal considerou que teve a intenção de beneficiar a aluna.Os factos remontam ao ano letivo 2016/2017.A professora foi acusada, num primeiro julgamento, de ter cedido o exame de português de 12º ano a uma aluna. No entanto foi absolvida, uma vez que não ficou provada a cedência do documento à estudante.O Ministério Público mandou repetir o julgamento.